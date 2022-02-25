СМИ: Nvidia, предположительно, подверглась кибератаке

ТАСС, 25 февраля. Американская корпорация Nvidia, по всей видимости, подверглась кибератаке, работа компании была частично нарушена в течение двух дней. Об этом в пятницу сообщила газета Daily Telegraph.

"Мы расследуем инцидент. В настоящее время у нас нет дополнительной информации, которой мы могли бы поделиться", - заявил представитель Nvidia.

Неизвестно, была ли похищены какие-либо данные или же целью предполагаемой кибератаки стало нарушение работы компании. Клиенты о сбоях проинформированы не были.

По данным "Дейли телеграф", ранее на этой неделе министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас призвал компании готовиться к возможным киберугрозам со стороны России в ответ на введение санкций против РФ. Однако доказательств, подтверждающих связь сбоя в работе Nvidia с действиями России, не обнаружено.

Москва ранее неоднократно заявляла о непричастности российского государства к хакерским атакам.