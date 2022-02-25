Чехия выходит из банков, созданных при СЭВ

ПРАГА, 25 февраля. /ТАСС/. Чехия намерена в ускоренном порядке выйти из Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (МИБ), созданных во второй половине ХХ века с целью содействия экономическому развитию государств - членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) (1949-1991). Республика призовет другие государства-члены Евросоюза также выйти из них. Об этом заявил в пятницу руководитель пресс-службы чешского министерства финансов Томаш Вейс.

"Минфин в данный момент интенсивно проверяет возможности ускоренного завершения членства [Чехии] в МИБ и МБЭС, - отметил он. - Данный процесс может быть реализован в течение двух-трех месяцев. Последовать нашему примеру мы призовем другие государства-члены Евросоюза, которые участвуют в этих банках".

Если все задействованные в МБЭС страны ЕС выйдут из его состава, то банк прекратит существование. Это произойдет по причине прекращения членства двух третей участников данной финансовой организации, утверждает Вейс.

"Наше [чешское] участие в МИБ и МБЭС вызывает у наших западных союзников [по ЕС и НАТО] значительные вопросы. Все возникающие сомнения [по поводу членства в этих банках] необходимо развеять в свете происходящего российского вторжения на Украину", - отметил Вейс.

15 февраля стало известно, что правительство Чехии начало реализацию процесса выхода республики из МБЭС и МИБ. Прага будет обсуждать свои действия со Словакией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Польшей. МИД и Минфин Чехии составили рабочую группу, которая занялась подготовкой дорожной карты с обозначением сроков реализации конкретных шагов Праги по выходу из этих банков.

США подозревают данные банки в нарушении антироссийских санкций Запада. Штаб-квартира МБЭС находится в Москве, а МИБ - в Будапеште. Чешские активы в МБЭС превышают 13% от основного капитала, который составляет 400 млн евро. В МИБ республике принадлежит почти 9% от основного банковского капитала, размер которого составляет два миллиарда евро.