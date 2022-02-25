"Лента.ру" подверглась DDoS-атаке

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сайт "Ленты.ру" - главный информационный ресурс медиахолдинга Rambler&Co - в пятницу подвергся DDoS-атаке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня DDoS-атаке подвергся сайт "Ленты.ру". В результате действий злоумышленников в адрес ресурса было направлено огромное количество нелегитимных запросов, по этой причине сайт некоторое время работал с перебоями. Атака была оперативно пресечена техническими специалистами Rambler&Co. В данный момент доступ полностью восстановлен, но в СМИ фиксируют новые сверхмощные атаки", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер отметил, что в последние часы усилия киберпреступников возросли, мощности работают на грани. "По нашему мнению, действия злоумышленников в отношении сайта "Ленты.ру" могут быть связаны с профессиональной деятельностью издания - освещением мировых событий", - добавил он.