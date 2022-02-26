Бюджет Кировской области на 2022 год приняли с дефицитом 6,8 млрд рублей

КИРОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Кировской области в пятницу приняли в двух чтениях изменения в закон об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Доходы на 2022 год увеличили на 1 млрд 71 млн рублей, расходы - на 7,9 млрд рублей, дефицит бюджета - на 6,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного парламента.

"Закон принят в окончательной редакции", - говорится в сообщении.

Как пояснила министр финансов области Лариса Маковеева, распределены неиспользованные остатки бюджетных средств, что позволит направить 1 млрд рублей на ремонт дорог местного значения, выделить дополнительное финансирование на борьбу с коронавирусной инфекцией, предусмотреть средства на подготовку к новому отопительному сезону. Планируется создать крытые ледовые катки в Слободском, Омутнинске, Яранске и в Кирове, "умные" спортивные площадки, капитально отремонтировать 15 школ, начать строительство новой школы в жилом районе Урванцево. Также выделяются дополнительные средства на ремонт детских садов.

На 2 млрд рублей увеличивается финансирование инфраструктурного проекта "Комплексное развитие территории "Шубино-Ганино" за счет средств бюджетного кредита, выделенного из федерального бюджета на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов. Объем дорожного фонда возрастает на 1,8 млрд рублей и составит в 2022 году 10,8 млрд рублей. Дополнительные средства предусматриваются на реализацию проекта по поддержке местных инициатив, ликвидацию незаконных свалок отходов и уборку свалок в лесах, на ремонт, поддержку творческих коллективов и проведение мероприятий в учреждениях культуры.

17 декабря 2021 года депутаты приняли бюджет региона на 2022 год с дефицитом в 1,4 млрд рублей, объемом доходов в размере 77,9 млрд рублей и объемом расходов в сумме 79,3 млрд рублей.