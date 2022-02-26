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Военная операция на Украине
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Moody's поставило Россию и Украину на пересмотр по возможному снижению рейтингов

Это связано с военной операцией России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года, говорится в сообщении агентства

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Международное агентство Moody's рассматривает возможность понижения рейтингов России на уровень "Baa3" и Украины на уровень "B3", говорится в сообщении агентства.

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"Данные действия были вызваны военной операцией России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Эти события несут вероятность значительного повышения геополитических рисков, на которые ранее указывало агентство", - следует из сообщения Moody’s.

Развитие данного конфликта может сопровождается дополнительными и более жесткими санкциями в отношении России, включая те, которые могут повлиять на погашение суверенного долга, добавили там.

Серьезность воздействия новых санкций на кредитный профиль России будет зависеть от их масштабов, секторального воздействия и от степени координации между западными странами. Что касается Украины, обширный конфликт может создать риск для ликвидности и внешних позиций страны, учитывая зависимость украинской экономики от финансирования в иностранной валюте, также пояснили в агентстве.

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РоссияВоенная операция на Украине
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