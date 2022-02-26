Псаки: США введут санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены ввести блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций. Об этом сообщила в пятницу в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Министр финансов [США Джанет Йеллен] также введет полноценно блокирующие санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций - государственного финансового учреждения, которое функционирует как суверенный фонд национального благосостояния, который должен привлекать капитал в российскую экономику в секторах с высоким ростом", - сказала Псаки.