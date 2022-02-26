Британский Минфин выпустил 30-дневную лицензию, разрешающую операции с ВТБ

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Минфин Великобритании выпустил генеральную лицензию сроком на 30 дней, позволяющую проводить операции с попавшим под санкции банком ВТБ. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

"25 февраля 2022 года Управление по осуществлению финансовых санкций выпустило генеральную лицензию <...>, которая допускает 30-дневный период постепенного снижения [размера] портфеля, включающего банк ВТБ", - сказано в нем. Отмечается, что лицензия будет действовать в период с 25 февраля по 27 марта.

24 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против ВТБ в ответ на проводимую Россией военную операцию на Украине. Ограничительные меры в отношении ВТБ предполагают блокировку всех активов банка в королевстве, а также запрет на операции с участием ВТБ в валютах и с местными контрагентами.