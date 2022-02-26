Резиденты ТОР и свободного порта создали на Дальнем Востоке 86,7 тыс. рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) за время действия преференциальных режимов создали более 450 новых предприятий и 86,7 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики после публикации отчета Счетной палаты РФ о влиянии преференциальных режимов на социально-экономическое развитие страны и регионов.

В отчете Счетной палаты РФ, в частности, говорится, что преференциальные режимы не оказывают заметного влияния на социально-экономическое развитие как страны в целом, так и тех регионов, в которых они установлены.

"С использованием механизмов государственной поддержки на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток реализуется около 2,7 тыс. инвестиционных проектов. Для сравнения, в 2015 году таких проектов было всего 22. В дальневосточную экономику резидентами ТОР и СПВ инвестировано более 2,2 трлн рублей. Создано 86,7 тыс. новых рабочих мест, более 450 новых предприятий", - сообщили в пресс-службе.

Так, осваивается Удоканское месторождение, строится Амурский газохимический комплекс, началось развитие Баимского месторождения, реализуются другие масштабные проекты, которые без механизмов господдержки остались бы на бумаге. За шесть лет доля инвестиций в обрабатывающие производства возросла в три раза - до 22%.

В отчете Счетной палаты говорится, что наиболее устойчивые и позитивные результаты были выявлены на территориях опережающего социально-экономического развития в моногородах. Анализ показал, что предлагаемые льготы востребованы не в полном объеме, а также то, что режимы не в полной мере встроены в систему стратегического планирования России, для них не определены ожидаемые целевые эффекты, не обеспечена взаимосвязь целей их функционирования со стратегическими целями развития страны. Также в процессе создания и функционирования префрежимов были выявлены административные барьеры, которые тормозят развитие данных территорий.

"Счетная палата зафиксировала, что ТОРы и СПВ способствуют ускоренному социально-экономическому развитию ДФО, позитивно влияют на развитие территорий. Индекс социально-экономического развития муниципалитетов с ТОР и СПВ в два раза выше, чем муниципалитетов без них. Индекс промпроизводства в ДФО в два раза превышает среднероссийские показатели", - отметили в пресс-службе.

Устранение недостатков

В пресс-службе Минвостокразвития напомнили, что в мировой практике эффекты особых экономических зон на развитие региона или макрорегиона оцениваются на горизонте 10-15 лет, когда якорные инвесторы ввели свои предприятия, построена инфраструктура и замещены все рабочие места, созданные резидентами. Вместе с тем, первые преференциальные режимы на Дальнем Востоке созданы семь лет назад, "средний возраст" ТОР составляет 4-5 лет. Многие якорные предприятия находятся на инвестиционной стадии.

"Механизмы ТОР и СПВ постоянно усовершенствуются. Повышается их эффективность, устраняются недостатки - в том числе и указанные Счетной палатой. В 10 раз - с 5 млн до 500 тысяч рублей - снижен минимальный объем капиталовложений для получения льгот свободного порта. Упрощается порядок взаимодействия с государством резидентов ТОР", - отметили в пресс-службе Минвостокразвития.

Кроме того, вводятся новые электронные сервисы для инвесторов, а в первом полугодии заработает новый преференциальный режим на Курилах. Вместе с тем, механизмы ТОР настраиваются для решения как экономических, так и социальных задач.

"Правительством внесен в Госдуму законопроект, который запустит программу строительства доступного жилья и инфраструктуры на территориях опережающего развития. До 2030 года будет построено более 2,5 млн квадратных метров "дальневосточных кварталов". В новое жилье смогут переехать более чем 80 тысяч дальневосточников", - отметили в пресс-службе министерства.