В Италии заявили, что из-за санкций против РФ Италия потеряла €24,7 млрд с 2014 года

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Действующие в отношении России санкции, которые были введены в 2014 году, привели к сокращению европейского экспорта в РФ более чем на 22%. Такие данные в субботу распространила ассоциация мелких и средних предпринимателей Италии Confartigianato.

"Экономические санкции против России привели к тому, что европейский экспорт в нее сократился на 22,2%, причем больше всего пострадала Италия (минус 28,5%), - отметили в ассоциации. - За восемь лет наши [Италии] убытки на российском рынке составили €24,7 млрд, в среднем €3 млрд в год". Сильнее всего были затронуты сфера моды и машиностроение.

В связи с последними событиями вокруг Украины "неизбежные [новые] санкции также окажут очень серьезное влияние на итальянский бизнес", добавили в Confartigianato.

В новость внесена правка (14:18 мск) - передается в связи с исправлением в заголовке и во втором предложении второго абзаца, верно - Италия потеряла