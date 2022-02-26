Бельгия отправит Украине топливо и оружие

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Бельгия намерена отправить украинским войскам топливо и оружие. Об этом в субботу сообщил премьер-министр королевства Александер де Кроо на своей странице в Twitter .

"Украина запросила у Бельгии топливо в достаточном количестве для снабжения своих войск. Наша страна откликнулась и поставит 3,8 тыс. тонн топлива. Бельгия также поставит 2 тыс. пулеметов украинской армии. Глубокий анализ просьб [Украины] продолжается", - написал де Кроо.

Ранее о планах поставлять оружие на Украину сообщила глава МИД королевства Софи Вильмес.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.