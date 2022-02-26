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Пандемия COVID-19

Минфин заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 создает оптимизм в мировой экономике

Среди других рисков для экономической и финансовой стабильности ведомство отметило высокую инфляцию как в развитых, так и развивающихся странах

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Снижение уровня заболеваемости COVID-19 создает предпосылки для осторожного оптимизма в мировой экономике, однако все еще остается неопределенность сценария развития пандемии. Такое мнение высказали замминистра финансов РФ Тимур Максимов и директор департамента международного сотрудничества Банка России Андрей Липин в ходе первой встречи заместителей министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

"В ходе встречи стороны отметили сохраняющиеся высокие риски в мировой экономике и неопределенность сценариев развития пандемии COVID-19. В то же время снижение уровня заболеваемости создает предпосылки для осторожного оптимизма", - сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Среди других рисков для экономической и финансовой стабильности отмечена высокая инфляция как в развитых, так и развивающихся странах, во многом спровоцированная мерами поддержки в экономиках крупнейших развитых стран. "Объявленные ими меры по нормализации монетарной политики могут вызвать отток капитала с развивающихся рынков, волатильность обменных курсов национальных валют, дальнейший рост процентных ставок, что также может отразиться на устойчивости их бюджетов", - отмечает Минфин.

По словам замглавы Минфина России Тимура Максимова, необходимо продолжать диалог по важным темам международного сотрудничества, в частности, по финансированию системы здравоохранения, изменению климата, поддержке наиболее уязвимых стран. "Мы должны сохранять бдительность в отношении существующих и возникающих вызовов, таких как финансирование климата, предполагающее зеленую трансформацию экономик, и новая глобальная система управления здравоохранением", - цитирует Максимова пресс-служба.

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