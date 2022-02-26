Калининградские власти усилили мониторинг цен в связи с ростом спроса

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС /. Власти Калининградской области усилили мониторинг наличия и цен на основные продукты питания и предметы первой необходимости в регионе. Их запасы достаточны для обеспечения потребностей жителей, сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"Минэкпром [области]переходит от еженедельного к ежедневному мониторингу розничных цен на социально-значимые позиции товаров. В этот список входит ассортимент "продовольственной корзины": продукты и товары первой необходимости", - говорится в сообщении.

Представители одной из крупнейших торговых сетей в регионе "Спар-Калининград" сообщили, что в последние несколько дней отмечают повышенный спрос прежде всего, на товары длительного хранения, но это увеличение никак не сказывается на запасах магазинов, потому что все они оперативно пополняются со склада. "Товарный запас в настоящий момент по некоторым категориям товаров превышает месячную потребность, он постоянно пополняется. Наш основной склад принимает более чем по 40 грузовиков товаров в неделю", - рассказал заместитель генерального директора торговой сети Алексей Елаев.

Замминистра экономического развития промышленности и торговли области Ирина Гракова также сообщила, что область обеспечена всем необходимым. "На сегодняшний день дефицита товаров и, прежде всего, продуктов питания в регионе нет. И правительство области, и крупнейшие торговые сети, а они формируют основную долю в товарообороте, делают все возможное для того, чтобы запасы товаров формировались своевременно и поддерживались на требуемое количество дней", - цитирует ее пресс-служба.

Гракова подчеркнула, что ситуация в регионе контролируется областными властями во взаимодействии с Минпромторгом России. "Наша область в силу её географического положения находится на особом контроле Минпромторга России. Совместно с коллегами из федерального ведомства мы отслеживаем не только динамику цен, но также ситуацию по запасам товаров", - сказала она.

Калининградская область отделена от остальной территории страны сухопутными границами Литвы и Польши и международными морскими водами. Здесь живет чуть более 1 млн человек.