Air France продолжает полеты в Россию в обычном режиме

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Расписание полетов авиакомпании Air France в Россию не изменилось, самолеты выполняют рейсы в обычном режиме, несмотря на санкции. Об этом заявили корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании.

"В настоящий момент все рейсы выполняются в обычном режиме, один рейс вылетел буквально несколько минут назад", - сказал он.

Собеседник агентства не стал комментировать информацию голландских СМИ о том, что два самолета компании KLM, направлявшихся в Москву и Санкт-Петербург, развернулись, не долетев до места назначения якобы из-за из-за санкций ЕС, введенных в отношении РФ. Хотя голландская компания KLM входит в один холдинг с Air France, пресс-служба французской компании отвечает только за ее рейсы, уточнил он.

Больше рейсов KLM в субботу в Россию не запланировано. В то же время, по данным табло вылетов на сайте парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль, у Air France запланирован совместный рейс с Аэрофлотом на 17:50 по местному времени (19:50 мск), пока что вылет планируется по расписанию.