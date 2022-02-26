Латвия отправила на Украину более 30 грузовиков с военным грузом и медицинскими товарами

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Латвия направила на Украину свыше 30 грузовиков с военным грузом и медицинскими товарами из госрезерва республики. Об этом в субботу сообщил министр обороны страны Артис Пабрикс.

"Прямо сейчас более 30 грузовиков с индивидуальной экипировкой, подаренной Национальными вооруженными силами Латвии, едут на Украину. Шлемы, сухой паек, медицинские приборы и лекарства. Также будет доставлена крупная партия боеприпасов", - написал он в своем Twitter.

По его словам, помощь также включает продукты питания, пожертвования в размере более €17 тыс., 11 тыс. штук марлевых бинтов и одноразовых перчаток.

"Жители Латвии пожертвовали более €1,5 млн, вместе с ziedot.lv (крупнейшая благотворительная организация страны - прим. ТАСС) мы закупили первые 500 тонн дизельного топлива для Вооруженных сил Украины. Помощь уже в пути", - указал глава Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.