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В Литве вторая по аудитории сеть кабельного ТВ отключает трансляцию российских каналов

Компания Cgates считает, что тем самым она лишит возможности российские телекомпании "получать прибыль за счет жителей Литвы"

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Вторая в Литве по массовости аудитории сеть кабельного телевидения Cgates отключает ретрансляцию российских каналов. Об этом транслятор сообщил в информации, разосланной СМИ.

"Считаем нашей обязанностью просвещение общества и его защиту от российской пропаганды в данный период обостренных настроений", - говорится в сообщении. Компания также считает, что тем самым она лишит возможности российские телекомпании "получать прибыль за счет жителей Литвы".

В субботу поставщики телевизионных услуг Go3 и Home3 отказались от ретрансляции российских каналов в связи с событиями на Украине. Как отметили в Cgates, они присоединяются к данной инициативе.

В пятницу шесть российских и белорусских телеканалов лишились эфира в Литве по решению подведомственной парламенту Комиссии по радио и телевидению, контролирующей деятельность радиостанций и телевизионных вещателей. Ссылаясь на якобы постоянно устанавливаемые факты распространения дезинформации, угрожающей национальной безопасности Литвы, на факты разжигания национальной розни и пропаганды войны, комиссия подвергла санкциям телеканалы "РТР Планета", "Россия-24", "Беларусь-24" и "НТВ Мир" - на пять лет, РБК и TVCI - на три года.

В Литве идет тотальная кампания запрета всего российского. Фракция Партии свободы Литвы в Сейме (парламенте) страны в четверг обратилась к комиссии с предложением отключить от национального эфира все российские и белорусские телеканалы.

Крупный оператор кабельного телевидения Telia ("Телиа") заявил, что не намерен продлевать контракт на трансляцию целого ряда российских каналов, ссылаясь на сомнения в прозрачности договора с поставщиком программ. С 30 апреля клиенты Telia лишатся возможности смотреть 25 российских каналов. Почта Литвы в пятницу заявила о прекращении подписки на российские и белорусские издания и их доставку в республику.

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ЛитваРоссия
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