В Литве вторая по аудитории сеть кабельного ТВ отключает трансляцию российских каналов

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Вторая в Литве по массовости аудитории сеть кабельного телевидения Cgates отключает ретрансляцию российских каналов. Об этом транслятор сообщил в информации, разосланной СМИ.

"Считаем нашей обязанностью просвещение общества и его защиту от российской пропаганды в данный период обостренных настроений", - говорится в сообщении. Компания также считает, что тем самым она лишит возможности российские телекомпании "получать прибыль за счет жителей Литвы".

В субботу поставщики телевизионных услуг Go3 и Home3 отказались от ретрансляции российских каналов в связи с событиями на Украине. Как отметили в Cgates, они присоединяются к данной инициативе.

В пятницу шесть российских и белорусских телеканалов лишились эфира в Литве по решению подведомственной парламенту Комиссии по радио и телевидению, контролирующей деятельность радиостанций и телевизионных вещателей. Ссылаясь на якобы постоянно устанавливаемые факты распространения дезинформации, угрожающей национальной безопасности Литвы, на факты разжигания национальной розни и пропаганды войны, комиссия подвергла санкциям телеканалы "РТР Планета", "Россия-24", "Беларусь-24" и "НТВ Мир" - на пять лет, РБК и TVCI - на три года.

В Литве идет тотальная кампания запрета всего российского. Фракция Партии свободы Литвы в Сейме (парламенте) страны в четверг обратилась к комиссии с предложением отключить от национального эфира все российские и белорусские телеканалы.

Крупный оператор кабельного телевидения Telia ("Телиа") заявил, что не намерен продлевать контракт на трансляцию целого ряда российских каналов, ссылаясь на сомнения в прозрачности договора с поставщиком программ. С 30 апреля клиенты Telia лишатся возможности смотреть 25 российских каналов. Почта Литвы в пятницу заявила о прекращении подписки на российские и белорусские издания и их доставку в республику.