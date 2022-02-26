Омбудсмен ДНР заявил, что дефицита продуктов и медикаментов в Донецке нет и не предвидится

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Донецк располагает достаточным количеством продуктов и медикаментов, дефицита товаров не предвидится, но в городе фиксируются удары по объектам жизнедеятельности. Об этом в субботу заявила уполномоченный по правам человека в ДНР, председатель межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести Дарья Морозова в эфире телеканала "Россия-24" .

"На данный момент дефицита в Донецке нет ни в продуктовой сфере, ни в аптеках. Все в нормальном режиме, я так понимаю, дефицита и дальше не будет наблюдаться", - сказал она.

"По объектам жизнедеятельности <..> сегодня было выпущено несколько "Точек-У" по Донецку, что противоречит методам ведения войны, обстрелы гражданской инфраструктуры, нами опять же были направлены письма международным инстанциям, мы хотим, чтобы это все было зафиксировано <…> международным сообществом", - добавила Морозова.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.