Прокачка газа в Германию по "Ямалу - Европе" вновь ненадолго возобновлялась ночью

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Прямая прокачка газа в Германию по газопроводу "Ямал - Европа" вновь ненадолго возобновилась в ночь на воскресенье, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

Газ шел по трубе европейским покупателям с 22:00 мск 26 февраля до 08:00 мск 27 февраля. После этого прямая прокачка через Польшу в Германию остановилась и вновь пошла в реверсном направлении.

На аукционе в субботу, 26 февраля, "Газпром" заказал порядка 45,3% предложенных мощностей. Однако на полный день 27 февраля российский холдинг мощности "Ямала - Европы" так и не забронировал.

Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу "Ямал - Европа" была остановлена 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины на 27 февраля составляет 107,3 млн куб. м в сутки, что близко к контрактным максимумам, а "Газпром" ранее заявил о штатной подаче газа для транзита в Европу.