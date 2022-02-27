{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Сбере сообщили, что все платежные сервисы работают в штатном режиме

В банке отметили, что клиенты могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Сбер" не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг через свои и партнерские платежные сервисы, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк на 27 февраля 2022 года не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнерские платежные сервисы. Все они работают в штатном режиме", - сообщил банк.

В кредитной организации отметили, что клиенты Сбербанка могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

"Также банк не видит сбоев в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов "Плати QR" и "Оплата взглядом". Сбербанк активно работает с платежными сервисами, развивая собственные и совершенствуя взаимодействие с партнерами, обеспечивая их бесперебойную работу и безопасность клиентов", - указали в банке.

Теги
Россия
Военная операция на Украине
Оператор ГТС Украины не подтвердил аварию на магистральном газопроводе в Харькове
Система не фиксирует снижения давления, транспортировка газа происходит в штатном режиме, отмечает компания
Читать полностью