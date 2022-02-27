Трутнев поручил проработать дополнительные меры по привлечению инвесторов в ДФО

ТАСС, 27 февраля. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проработать дополнительные меры привлечения в регион инвесторов и улучшения инвестиционного климата. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба полпредства по итогам совещания по подведению итогов работы в 2021 году и приоритетным задачам на 2022 год.

"По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов представить предложения по введению дополнительных мер и форм работы для привлечения инвесторов и повышению инвестиционного климата с учетом текущей общественно-экономической ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас в рамках территорий опережающего развития на Дальнем Востоке реализуется 562 инвестиционных проекта, объем инвестиций по соглашениям составит 4,4 трлн рублей, из них фактически вложено 1,5 трлн рублей, создано 49,5 тыс. рабочих мест. Благодаря режиму свободного порта Владивосток реализуется 2 082 инвестиционных проекта, объем инвестиций по соглашениям составит 1,2 трлн рублей, уже фактически вложено 262,3 млрд рублей, создано 30 тыс. рабочих мест. Еще 36 инвестпроектов на Дальнем Востоке реализуются при поддержке ВЭБ.ДВ и субсидий на инфраструктуру от Минвостокразвития России. Семь проектов реализуются в рамках ТОР "Столица Арктики", общий объем инвестиций по проектам составит 103 млрд рублей, фактически осуществлено 91,8 млрд рублей, создано 2,4 тыс. рабочих мест.

"Работу по совершенствованию режимов, поиску тех путей, благодаря которым мы можем сделать экономику на дальневосточных и арктических территориях более эффективной, нужно проводить постоянно, по сути дела, каждый день. А тем более учитывая то, что происходит сейчас. <...> Чем лучше мы создадим условия для развития бизнеса, запуска новых инвестиционных проектов и реализации уже существующих, тем более быстрее будут развиваться территории нашей страны", - отметил Трутнев.

Развитие социальной сферы

Также обсуждались механизмы развития социальной сферы. Так, из средств дальневосточной "Единой субсидии", предоставляемой регионам по линии Минвостокразвития России, в 2021 году построено 100 объектов, еще 111 объектов отремонтировано. Более 100 тыс. человек стали участниками программы "Дальневосточный гектар", в 2021 году 10 929 человек получили свои "дальневосточные гектары", в собственность уже оформлено 1 470 земельных участков. Вместе с тем был выявлен ряд несоответствий в работе уполномоченных органов, в зоне риска находится 25,9 тыс. договоров по выданным земельным участкам, срок которых истекает до августа 2022 года.

"Юрий Трутнев обратил внимание глав регионов ДФО на недопустимость затягивания сроков оформления в собственность "дальневосточных гектаров" и поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что популярность у населения получила льготная "дальневосточная ипотека" под 2% годовых. Общая сумма выданных льготных кредитов в рамках программы с декабря 2019 по 2021 год составила 127 млрд рублей. С 2020 год по 2021 год количество принятых заявок возросло в два раза. За период действия программы выдано более 32 тыс. льготных кредитов.

Начал работу механизм "Дальневосточной концессии". "Это единственная для нас возможность построить инфраструктуру сейчас, а не ждать семь, десять, иногда более лет. В ближайшие три года благодаря этому механизму около 0,5 трлн рублей будет вложено в строительство инфраструктуры", - пояснил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, которого цитирует пресс-служба.

Трутнев обратил внимание глав регионов Дальневосточного федерального округа на персональную ответственность за социально-экономические процессы. "Можно всегда сказать, что нет какого-то ресурса или решения, но в любом случае надо добиваться результата, но добиваться его надо с учетом той ситуации, в которой мы находимся и тех средств, которыми мы располагаем", - подытожил вице-премьер.