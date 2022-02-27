На Ставрополье в 2022 году в четыре раза увеличили площади посевов чечевицы

ПЯТИГОРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья в 2022 году посеют чечевицу на площади более 1 000 га, что в четыре раза больше, чем в минувшем году. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"В нынешнем году ставропольские аграрии в четыре раза увеличили площади посевов чечевицы. <…> Сейчас чечевицу активно выращивают в Буденновском, Новоселицком и Советском округах. Ею засеяно более 1 000 га", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, на эту бобовую культуру есть потребительский спрос, поэтому власти планируют увеличивать площади посевов.

"Сегодня - хлеб всему голова, а раньше его место занимала эта неприхотливая бобовая культура. Известная с древних времен чечевица хорошо себя чувствует в разных климатических зонах. Наш край - не исключение", - добавил глава региона.