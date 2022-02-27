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Австрия закроет воздушное пространство для российских самолетов

ВЕНА, 27 февраля. /ТАСС/. Австрия закроет свое воздушное пространство для российских самолетов из-за военной операции России против Украины. Об этом сообщила в воскресенье австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

"Австрия поддерживает запрет в ЕС воздушного пространства для российских самолетов, - написала Гевесслер в Twitter. - Мы уже приняли все нужные приготовления. Австрия немедленно закроет свое воздушное пространство после этого решения [ЕС] для всех российских самолетов".

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