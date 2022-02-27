Заполняемость нового IТ-парка Казани оценивается в 90%

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Заполняемость нового IТ-парка "Спартак", который должен открыться в Казани к концу лета 2022 года, составляет 90%. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

"Из того количества заявок, которые нам пришли, их тех компаний, которые готовы арендовать и размещаться, и работать в IТ-парке, речь идет уже о заполняемости в объеме 90%. <...> Спрос достаточно большой оказался. Мы даже предвидим, что не все желающие, наверное, смогут попасть", - сказал Хайруллин.

По словам министра, в парке создаются условия как для представителей малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний. "Там будет, во-первых, две дополнительные зоны, связанные с тем, что у нас будет создан один из самых больших бизнес-инкубаторов. Также будет создана зона, позволяющая организовать коворкинг-центр. Не только для айтишников, но и для людей свободных профессий", - сказал Хайруллин.

Он отметил, что заявки поступают из разных регионов. "Есть и компании, которые находятся, например, в Ульяновске, Марий Эл, Нижнем Новгороде. У нас есть программа, которая дает возможность компаниям, которые перерегистрируют свой айтишный бизнес в Татарстане, получить льготную налоговую ставку в размере 1% на доход для малых компаний с выручкой до 150 млн рублей в год", - сказал Хайруллин.

Министр напомнил, что стоит задача сделать Татарстан привлекательным регионом для развития IТ-бизнеса, что даст в конечном итоге новые рабочие места.

О IТ-парке

В январе на итоговом заседании коллегии Минцифры Татарстана президент республики Рустам Минниханов заявил, что новый IТ-парк в центре Казани должен быть открыт ко Дню Республики, который отмечается 30 августа. Общая площадь технопарка, состоящего из двух зданий, составит 43,8 тыс. кв. м, что почти в 1,5 раза больше здания существующего казанского IТ-парка. Преимущественно рабочие помещения будут в формате open space. За пять лет планируется создать более 3 тыс. рабочих мест для 130 новых компаний.

В 2009 году в Татарстане был создан первый IТ-парк. Сегодня площадки располагаются в Казани и в Набережных Челнах. Здесь работают более 300 резидентов.