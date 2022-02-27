Литва выступила за полномасштабное отключение Белоруссии от системы SWIFT

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Вильнюс считает правильным полномасштабное отключение от международной межбанковской платежной системы SWIFT не только России, но и Белоруссии. Об этом в воскресенье на пресс-конференции, посвященной оценкам Литвой украинских событий, заявила премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"Литва выступает за самое широкое применение отключения от SWIFT как России, так и Белоруссии, являющейся участником военного конфликта на Украине", - изложила она свою точку зрения.

В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой намерен отключить некоторые российские банки от SWIFT, а также заморозить активы ЦБ РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках стран, поддерживающих эту меру.

"Мы согласились бы с тем, чтобы все российские банки вплоть до самой маленькой кредитной унии где-нибудь на Чукотке были бы отключены от SWIFT", - сказала Шимоните.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.