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Пандемия COVID-19

Массовые мероприятия с участием граждан запретили в Татарстане с 28 февраля

Ранее в республике отменили QR-коды в общественных местах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Татарстана с 28 февраля запретили массовые мероприятия с участием граждан. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации Татарстана.

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"С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции <...> пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: [запретить] с 28 февраля проведение массовых мероприятий с участием граждан, если иное не установлено настоящим постановлением", - говорится в постановлении кабинета министров Татарстана о внесении изменений в постановление "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции".

В Татарстане 27 февраля зарегистрировали 2 233 новых случая, детей до 18 лет - 338 человек. 214 человек госпитализировали. Ранее власти Татарстана приняли решение отменить QR-коды в общественных местах с 21 февраля.

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