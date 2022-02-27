Норвегия закроет свое воздушное пространство для самолетов РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 27 февраля. /ТАСС/. Норвегия закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщила в воскресенье Норвежскому телеграфному бюро глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

"Мы проконсультировались с нашими северными странами-соседями, и мы закроем наше воздушное пространство для российских самолетов одновременно с ними", - сказала она.

По сведениям агентства Reuters, 27 февраля министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят запрет на полеты самолетов российских компаний над всей территорией объединения. Первой свое воздушное пространство для российских самолетов (в ночь на 25 февраля) закрыла Великобритания. За ней последовали многие страны ЕС. Подобное решение приняли Австрия, Болгария, Дания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия, Эстония, Ирландия и Нидерланды.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.