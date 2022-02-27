ЦБ вводит новые послабления для банков по соблюдению лимитов открытых валютных позиций

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Банк России вводит временное послабление в отношении соблюдения кредитными организациями размеров (лимитов) открытых валютных позиций, сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение устойчивости финансового сектора, вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения кредитными организациями размеров (лимитов) открытых валютных позиций для облегчения адаптации банков к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Меры Банка России по ослаблению обязательств по валютным позициям банков будут действовать с 18 февраля по 1 июля 2022 года.

Банк России сообщает, что не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях.

"При этом Банк России будет осуществлять оперативный мониторинг величин открытых валютных позиций и причин их изменения в целях обеспечения бесперебойного функционирования валютного и денежного рынков, а также финансовой устойчивости кредитных организаций", - сообщает пресс-служба.