Киев потребовал от Visa и Mastercard остановить обслуживание российских банков

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Украины обратился к международным платежным системам Visa и Mastercard с требованием остановить обслуживание карт, выпущенных российскими банками.

"Национальный банк Украины обратился к международным платежным системам Visa и Mastercard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками - резидентами Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице Нацбанка в Facebook.

"Надеюсь, что компании Visa и Masterсard примут справедливое решение ради мира на Украине", - цитирует главу Нацбанка Кирилла Шевченко пресс-служба регулятора.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.