Ракетно-космическая отрасль в Москве отгрузила в 2021 году товаров на 160 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Предприятия ракетно-космической отрасли, которые находятся на территории Москвы, в 2021 году отгрузили товаров на общую сумму 160 млрд рублей, говорится в материалах пресс-службы Кремля к посещению президентом России Владимиром Путиным в воскресенье стройплощадки комплекса Национального космического центра.

"По оценке, в 2021 году общий объем отгруженных товаров составил 160 млрд рублей", - говорится в материалах.

В них отмечается, что всего в Москве работают 29 крупных и средних научно-производственных предприятий ракетно-космической отрасли, из которых 24 - организации Роскосмоса, в том числе Центр им. М.В. Хруничева, Исследовательский центр имени М.В. Келдыша, Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина, Научно-производственное объединение "Техномаш", ВНИИЭМ, Корпорация "Московский институт теплотехники" и другие.

"В этих организациях трудится 31 тыс. человек. Средняя зарплата по отрасли составляет 86,5 тыс. рублей в месяц", - говорится в материалах.

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра на западе Москвы.