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Военная операция на Украине

Украинская авиакомпания МАУ сообщила о прекращении рейсов до 23 марта

Такие меры, пояснили в компании, приняты для минимизации рисков для безопасности пассажиров

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) решила приостановить все регулярные и чартерные рейсы с Украины и в страну до 23 марта. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба авиакомпании.

"Рейсы МАУ прекращаются до 23 марта", - говорится в сообщении на сайте компании.

В соответствии с предыдущим решением от 25 февраля рейсы были приостановлены до 27 февраля. Авиакомпания решила продлить приостановку в связи с ограничением полетов гражданской авиации в небе над Украиной. Такие меры, пояснили в компании, приняты для минимизации рисков для безопасности пассажиров.

Теги
УкраинаВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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