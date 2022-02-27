Украинская авиакомпания МАУ сообщила о прекращении рейсов до 23 марта

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) решила приостановить все регулярные и чартерные рейсы с Украины и в страну до 23 марта. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба авиакомпании.

"Рейсы МАУ прекращаются до 23 марта", - говорится в сообщении на сайте компании.

В соответствии с предыдущим решением от 25 февраля рейсы были приостановлены до 27 февраля. Авиакомпания решила продлить приостановку в связи с ограничением полетов гражданской авиации в небе над Украиной. Такие меры, пояснили в компании, приняты для минимизации рисков для безопасности пассажиров.