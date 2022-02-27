Платежную систему Нацбанка Украины перенесли на резервные площадки

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Систему электронных платежей Национального банка Украины перенесли на резервные площадки в западных регионах страны. Об этом в воскресенье сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Система электронных платежей работает стабильно, несмотря на то, что прямо сейчас происходит ее перенос с центральных локаций на резервные локации на Западной Украине. Мы надеемся, что утром в понедельник все банки подключатся к ней, смогут физически выйти на связь и будут работать дальше", - цитирует его пресс-служба финансового регулятора.

Шевченко добавил, что на момент переезда системы отмечались сбои, но сейчас ее работа возобновлена, хотя и на более низких мощностях, чем обычно.