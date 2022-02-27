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Военная операция на Украине

Платежную систему Нацбанка Украины перенесли на резервные площадки

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко отметил, что на момент переезда системы отмечались сбои, но сейчас ее работа возобновлена

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Систему электронных платежей Национального банка Украины перенесли на резервные площадки в западных регионах страны. Об этом в воскресенье сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Система электронных платежей работает стабильно, несмотря на то, что прямо сейчас происходит ее перенос с центральных локаций на резервные локации на Западной Украине. Мы надеемся, что утром в понедельник все банки подключатся к ней, смогут физически выйти на связь и будут работать дальше", - цитирует его пресс-служба финансового регулятора.

Шевченко добавил, что на момент переезда системы отмечались сбои, но сейчас ее работа возобновлена, хотя и на более низких мощностях, чем обычно.

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УкраинаВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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