Telegram может ограничить работу каналов в странах, вовлеченных в ситуацию вокруг Украины

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Администрация Telegram может частично ввести ограничение на работу каналов в странах, вовлеченных в ситуацию вокруг Украины, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", - написал Дуров в воскресенье в своем канале.