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Военная операция на Украине
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Telegram может ограничить работу каналов в странах, вовлеченных в ситуацию вокруг Украины

Основатель мессенджера Павел Дуров не хочет, чтобы Telegram "использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь"
© Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Администрация Telegram может частично ввести ограничение на работу каналов в странах, вовлеченных в ситуацию вокруг Украины, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

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"Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", - написал Дуров в воскресенье в своем канале.

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