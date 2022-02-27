Власти Молдавии в связи с режимом ЧП запретили с марта экспорт кукурузы

КИШИНЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Молдавии с 1 марта ввело запрет на экспорт кукурузы, за исключением семян, в связи с режимом чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Об этом в воскресенье на брифинге после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.

"Запрещается с 1 марта экспорт кукурузы и ее производных из Молдавии. За исключением семян этой культуры, предназначенных для посева", - заявила она. По ее словам, чтобы обеспечить в условиях ЧП запас продуктов питания, на рынок страны допустят продукты на основе санитарно-ветеринарных сертификатов ЕС без дополнительной сертификации Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов.

Ранее власти Молдавии расширили список социально значимых товаров, при продаже которых применяется ограниченная торговая надбавка. Такие меры приняты, чтобы избежать роста цен на продукты первой необходимости, в список которых внесены свинина, мясо птицы, замороженная рыба, сахар, макаронные изделия, яйца, картофель, лук, белокочанная капуста, морковь и свекла. Также было решено ввести с 1 марта запрет на экспорт пшеницы и сахара.

Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине. Он позволяет ввести особый режим работы для экономических агентов, ввести рациональный метод распределения продуктов, временно прекращать поставку газа, воды и электроэнергии и, соответственно, принимать экстренные меры, чтобы возобновить их подачу. Кроме того, можно реквизировать в пользу государства имущество граждан для ликвидации последствий ситуации, которая привела к установлению режима ЧП.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.