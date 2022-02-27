Электронные услуги центров занятости в РФ будут доступны во второй половине года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Новые стандарты работы центров занятости населения, предполагающие оказание услуг в электронном виде без необходимости сбора документов, вступят в силу с марта этого года. Воспользоваться услугами в электронном виде можно будет во второй половине года, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Стандарты работы центров занятости населения по временному трудоустройству выпускников, организации оплачиваемых общественных работ, а также по подбору работы для граждан и персонала для компаний вступят в силу уже в марте. Это позволит оказывать услуги на базе единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. <…> Воспользоваться электронными услугами центров занятости можно будет во второй половине этого года", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, перечисленные услуги в центрах занятости существовали и прежде, но теперь они смогут оказываться электронно с помощью портала "Работа России" - без необходимости сбора документов. Регионам предстоит привести свои нормативные документы в соответствие с утвержденными стандартами.

В министерстве напомнили, что сейчас по всей России проходит реформа центров занятости, которая направлена на то, чтобы вне зависимости от региона проживания гражданин получал качественную услугу. Для этого Минтруд готовит единые стандарты услуг центров занятости.