Туркомпании возьмут на себя расходы застрявших в Египте туристов

"Компании, организовавшие поездки туристических групп на египетские курорты, возьмут на себя расходы по их пребыванию до отъезда на родину, - сказал собеседник агентства. - Сейчас ведутся переговоры между отелями и туроператорами по стоимости пребывания застрявших туристических групп на египетских курортах из-за событий на Украине, туркомпании добиваются снижения стоимости пакета, особенно в свете опасений, что кризис может затянуться".

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Туристические компании возьмут на себя все расходы на проживание в отелях туристов, которые по окончании путевок в Египет не смогли или не смогут вылететь из страны из-за закрытия воздушного сообщения в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в министерстве туризма и по делам древностей арабской республики.

Речь, по словам источника в ведомстве, идет о туристах из Украины и России, которые не могут вернуться в свои города из-за закрытия воздушного пространства. "Отдыхающие не будут нести никаких финансовых затрат, а компании, организовавшие поездки, возьмут на себя все расходы до дня отъезда помимо расходов на транспорт до своей страны", - подчеркнул он.

В четверг Минтуризма Египта провело специальное совещание с участием представителей других профильных ведомств и туриндустрии. На встрече, в частности, обсуждалась ситуация на курортах с туристами, которые пострадали от закрытия воздушного сообщения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство, до 2 марта приостановлена работа аэропортов ряда российских городов, близких к местам военных действий.