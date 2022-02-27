"Яндекс" вернет удаленный режим работы в связи с ситуацией в мире

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян в своем письме к сотрудникам предложил вернуть режим работы как на пике эпидемии коронавирусной инфекции в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил источник на IT-рынке. ТАСС также ознакомился с копией письма, его подлинность подтвердили в компании.

"Учитывая то, что многим сейчас эмоционально тяжело и, в частности, хотелось бы быть больше с семьей, мы опять переходим на режим, когда можно работать удаленно (как это было на пиках ковида)", - пишет Худавердян.

В письме управляющий директор "Яндекса" также обратил внимание на то, что в ближайшее время обсудит "проблему падения дохода сотрудников".

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции, в планы которой не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ подчеркивало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура, и гражданскому населению ничего не угрожает.