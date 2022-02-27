"Газпром" заказал часть мощностей прокачки по "Ямалу - Европе" на 28 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Газпром" на аукционе в воскресенье вновь забронировал часть мощностей прокачки через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на утро понедельника. Это следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе был предложен объем 89,1 млн куб. м в сутки, востребованными оказались порядка 10,2% мощностей в период с 00:00 до 08:00 мск 28 февраля.

Ранее прямая прокачка газа в Германию по газопроводу "Ямал - Европа" ненадолго возобновилась в ночь на субботу впервые за более чем два месяца. Аналогичный процесс произошел и в ночь на воскресенье.

Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу "Ямал - Европа" была остановлена 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

В последние дни Европа несколько нарастила изъятия газа из хранилищ и значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен из-за обострения ситуации на Украине (24 февраля стоимость газа поднималась на 61,5%, выше $1 650 за 1 тыс. куб. м) и ожидания небольшого похолодания на следующей неделе.