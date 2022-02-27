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Военная операция на Украине

Комиссар ЕС обсудит с главами Alphabet и YouTube фейки на фоне ситуации на Украине

Тьерри Бретон намерен призвать глав компаний прикладывать больше усилий к борьбе с дезинформацией после начала специальной военной операции РФ на Украине, сообщает Reuters

ТАСС, 27 февраля. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон проведет в воскресенье видеоконференцию с главой компании Alphabet Сундаром Пичаи и генеральным директором видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки, сообщило агентство Reuters.

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По его информации, еврокомиссар намерен призвать глав компаний прикладывать больше усилий к борьбе с дезинформацией после начала специальной военной операции РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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