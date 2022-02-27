Комиссар ЕС обсудит с главами Alphabet и YouTube фейки на фоне ситуации на Украине

По его информации, еврокомиссар намерен призвать глав компаний прикладывать больше усилий к борьбе с дезинформацией после начала специальной военной операции РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.