Винные магазины штата Вирджиния перестанут продавать российскую водку

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Управление по контролю за алкогольными напитками штата Вирджиния (Virginia Alcoholic Beverage Control Authority, Virginia ABC) распорядилось из-за ситуации вокруг Украины убрать с полок винных магазинов водку российского производства.

"Следуя призыву губернатора [штата Гленна] Янгкина к решительным действиям в поддержку Украины, Virginia ABC убирает с полок магазинов семь марок водки российского производства. Бренды с российской тематикой, но не производимые в России, такие как Stolichnaya и Smirnoff, изыматься не будут", - сказано в сообщении, размещенном в Twitter регулятора.