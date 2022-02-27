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Военная операция на Украине

Винные магазины штата Вирджиния перестанут продавать российскую водку

С полок магазинов исчезнут семь марок водки российского производства

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Управление по контролю за алкогольными напитками штата Вирджиния (Virginia Alcoholic Beverage Control Authority, Virginia ABC) распорядилось из-за ситуации вокруг Украины убрать с полок винных магазинов водку российского производства.

"Следуя призыву губернатора [штата Гленна] Янгкина к решительным действиям в поддержку Украины, Virginia ABC убирает с полок магазинов семь марок водки российского производства. Бренды с российской тематикой, но не производимые в России, такие как Stolichnaya и Smirnoff, изыматься не будут", - сказано в сообщении, размещенном в Twitter регулятора.

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УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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