Azur Air приостанавливает рейсы в Мексику, Доминикану и на Кубу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air с 28 февраля приостановит рейсы в Мексику, Доминикану и на Кубу в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"Пассажиров, которые сейчас находятся в Латинской Америке, Azur Air вернет на родину вывозными рейсами. Возвращение туристов пройдет в плановом порядке - в соответствии с датами, указанными в туристических путевках. Просим оставаться на связи с представителями туроператора для получения подробной информации о перелете", - сообщили в пресс-службе компании.