Торги на фондовой бирже Гонконга открылись слабым повышением котировок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 февраля. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась в понедельник незначительным повышением котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 50 пунктов (0,22%) - до значения 22 818 пунктов. Однако вслед за этим индикатор потянуло в отрицательную зону.

В целом на этой площадке складывается разнонаправленная динамика. В плюсе торгуются активы, связанные с финансами и сырьевым сектором. На 2,29% подорожали ценные бумаги российского алюминиевого гиганта "Русал". Теряют в цене, в частности, акции компаний в сфере высокотехнологичного экспорта.

Как отмечают эксперты, давление на рынок по-прежнему оказывает ситуация на Украине. Хотя многие активы резко подешевели в ходе обвалов на прошлой неделе и торгуются по цене значительно ниже своей реальной стоимости, инвесторы не спешат их скупать и заняли выжидательную позицию. "Мы считаем, что рынок сегодня будет склонен к падению", - прогнозирует финансовый аналитик из компании GEO Securities Фрэнсис Лунь.