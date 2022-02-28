Эксперты считают, что малый бизнес в РФ готов трудоустроить эвакуированных из ЛНР и ДНР

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские предприниматели из сектора малого и среднего бизнеса готовы трудоустроить жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в РФ, поскольку в некоторых отраслях не хватает рабочих рук. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты, представители власти и предпринимательского сообщества.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России. Общее число эвакуированных превысило 100 тыс. человек.

"Бизнес Орловской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и более чем 30 других регионов РФ уже готов трудоустроить эвакуированных из ЛНР и ДНР, а региональные власти и местные департаменты труда и соцзащиты уже разрабатывают программы их скорейшего трудоустройства с предложением вариантов как квалифицированной работы, так и работы, не требующей квалификации", - сказал омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

По словам первого замглавы администрации Новочеркасска Виктора Синюгина, власти города "рады любому человеку, который готов работать". Местная служба занятости предлагает прибывшим вакансии и узнает, люди каких специальностей приехали в город, хотят ли они трудоустроиться, отметил он. "Естественно, это оплачиваемая работа. Более того, работодатель говорит: беру его на полное обеспечение, поселю в своем общежитии или сниму ему квартиру, в зависимости от специальности", - объяснил Синюгин.

Говоря о малом бизнесе, он отметил, что власти, в частности, получили два предложения от швейных фабрик на 40 сотрудников, "начиная от закройщиков и технологов, заканчивая швеями". Среди прибывших в Новочеркасск есть желающие работать слесарями по ремонту автомобилей, работниками пищеблока, помощниками повара, уборщицами, подчеркнул первый замглавы администрации города.

Ростовские предприниматели радуются притоку рабочей силы, поэтому с желанием бизнеса трудоустроить жителей ЛНР и ДНР "проблем нет", сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Олег Дереза. "Я знаю случаи в Ростовской области. Кто хочет, активно устраивается на работу. Людей принимают, процесс такой идет", - рассказал региональный бизнес-омбудсмен.

Трудоустраивать как граждан РФ

Гендиректор швейного производства "Толстойвеар" (Татарстан) Михаил Кузнецов заметил, что для некоторых видов бизнеса это "вообще новая тема, из-за незнания предприниматель просто может отказаться от затеи с трудоустройством". "Поэтому надо принимать на работу эвакуированных из ЛНР и ДНР как граждан РФ", - полагает он.

По его мнению, бизнесу и жителям Донбасса могли бы помочь центры занятости, предложив последним переобучиться на востребованные специальности. "В строительстве, промышленности, включая легпром, сегодня остро не хватает рабочих рук, в том числе женских, а также квалифицированных специалистов, которые, возможно, есть среди мигрантов из ЛНР и ДНР", - отметил Кузнецов.

Нужно, чтобы власти "относились с пониманием" к жителям Донбасса, которым для трудоустройства нужны дополнительные документы, подчеркнул глава "Опоры России" Александр Калинин. "Есть некоторые сферы, где еще требуются дополнительные документы, например, водители-экскаваторщики, то есть, спецтехника. Общепит, возможно, медицина. Там много фельдшеров и медсестер. Педагогам тоже требуются медицинские книжки. Я думаю, с работой проблем не будет, вопрос только в том, чтобы не было никаких бюрократических барьеров", - отметил он.

Основатель Истринской сыроварни (Московская область) Олег Сирота видит проблему в необходимости патента для работы, оформление которого "занимает месяц-полтора". "У нас [в сельском хозяйстве] дикий дефицит по кадрам. Сейчас в Россию пошел поток беженцев, многие хотят работать, они прекрасно работают, у многих есть опыт, в том числе физического труда - на шахтах, на металлургических предприятиях, их охотно берут в сельское хозяйство", - сказал он.

Льготы и обеспечение жильем

Допандемийный баланс рабочей силы все-таки еще не восстановился, поэтому не только у малого и среднего, но и у крупного бизнеса существует потребность в найме новых сотрудников, сказал председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков. В то же время, по его словам, есть вопрос, готовы ли предприниматели обеспечить эвакуированных комфортным жильем. "Бизнес бы рассматривал такую категорию граждан, если бы была оформлена поддержка в виде субсидий на жилье для этих людей, чтобы они могли снять себе квартиру, комнату и так далее", - сказал он.

Управляющий партнер кадрового агентства Staff-up (Москва) Елена Лимонова также считает, что господдержка, например, частичная субсидия на фонд оплаты труда "вполне может выправить ситуацию и стимулировать работодателей, предпринимателей принимать [эвакуированных] на работу".

Депутат горсовета Набережных Челнов от Партии роста, генеральный директор группы компаний "Далини" Руслан Нигматулин отметил, что жителей Донецкой и Луганской народных республик, возможно, придется обучать.

"Вопрос в компетенциях, которыми обладают люди. Никому не известно, насколько долго будет продолжаться данная ситуация, и, если не требуются дополнительные обучения, то готовы принять их в ряды своих сотрудников. Смысл состоит в том, что можно две недели учить потенциального сотрудника, и он вернется домой. Но если же эвакуированный решил пока не возвращаться и остаться в городе, снять жилье или переехать в дальнейшем сюда, то, несомненно, можно вкладываться в его обучение", - считает он.

Мнение эвакуированных

Жители Донбасса, пребывающие в пункте временного размещения в Новочеркасске рассказали, что допускают возможность временного трудоустройства. Так, у жительницы Луганска Яны Пеньковой, приехавшей в Ростовскую область с семьей, нет российского гражданства. В Луганске она работает кладовщиком в школе и по совместительству бухгалтером. Говоря о работе в России, женщина отметила, что будет "действовать по обстоятельствам", но "все зависит от графика, чтобы можно было заниматься детьми".

Домохозяйка Ирина из Луганска - гражданка РФ. Она по образованию инженер, а хобби - шитье. "Могу принять какие-то заказы частным образом", - сказала женщина.

Жительница Луганска Юлия также имеет российское гражданство. Она бухгалтер, но никогда не работала по специальности. "Только два месяца назад я вышла на работу в копировальный центр. Полиграфия, услуги печати, ламинирование, брошюровка. Мне это сейчас нравится. Я на такую работу пошла бы хоть сейчас. Но мы очень надеемся, что тут на недельку, ну на две еще и домой", - сказала Юлия.