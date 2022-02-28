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Военная операция на Украине

СМИ: китайские соцсети пресекают "неподобающие посты" пользователей на тему Украины

Как пишет China Daily, соцсеть Douyin обнаружила и удалила 6,4 тыс. неуместных видео и остановила свыше 1,6 тыс. онлайн-трансляций

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Китайские социальные сети пресекают "неуместные публикации" пользователей на тему ситуации на Украине, среди которых поощрение конфронтации, а также оскорбительные шутки. Об этом в понедельник пишет газета China Daily.

Как отмечается в материале, сеть микроблогов Sina Weibo (местный аналог Twitter), соцсеть Douyin (аналог "Тикток"), а также мессенджер WeChat призвали пользователей к "объективным и серьезным дискуссиям по такой важной теме".

Издание пишет, что по мере эскалации кризиса на Украине многие китайские пользователи внимательно следят за развитием ситуации и обсуждают ее в сети. Как отмечает газета, Sina Weibo заявила, что небольшое число пользователей "делали неподобающие комментарии, в том числе поощряли конфронтацию и отпускали шутки с призывом к красивым украинским девушкам приехать в Китай". С минувшей пятницы платформа удалила порядка 1,4 тыс. "оскорбительных публикаций" и наказала 262 учетные записи посредством блокировки на срок от семи дней до постоянного запрета, указывается в материале.

Как пишет China Daily, соцсеть Douyin обнаружила и удалила 6,4 тыс. неуместных видео и остановила свыше 1,6 тыс. онлайн-трансляций. В свою очередь мессенджер WeChat призвал пользователей к "рациональному и объективному обсуждению вопроса".

В статье также отмечается, что несмотря на то, что неподобающие комментарии составляют лишь малую часть дискуссий в социальных сетях, некоторые антикитайские силы намеренно "раздувают их". Как пишет газета, китайские исследователи, отслеживающие распространение информации, предупредили, что некоторые зарубежные лица и организации намеренно используют неподобающие комментарии некоторых китайских пользователей, чтобы "запятнать глобальный имидж страны".

Как заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, позиция Пекина по украинскому вопросу последовательна и неизменна. По его словам, Китай надеется, что все заинтересованные стороны будут разрешать разногласия путем переговоров и урегулируют законные озабоченности каждой стороны в соответствии с основными целями и принципами Устава ООН, а также не допустят дальнейшей эскалации конфликта. Он отметил, что Китай приветствует и будет поощрять все усилия по продвижению дипломатического урегулирования украинского вопроса.

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