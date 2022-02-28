Начало валютных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отложили на час

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии сообщил, что начало валютных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник отложено на час.

"Информируем, что 28 февраля 2022 года торги на валютном рынке ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" откроются в 11:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении регулятора.

Обычно торги на БВФБ проходят с 10:00 до 13:00.

25 февраля Нацбанк Белоруссии заявил, что банковский сектор республики функционирует стабильно и обладает достаточным запасом прочности для выполнения задач в условиях усиления геополитической напряженности и санкций. При этом было подчеркнуто, что, прогнозируя различные варианты развития ситуации, регулятор и банки страны выработали "адекватные меры реагирования на потенциальные риски".

Со своей стороны президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране хватает валюты, при этом он отметил, что из-за ослабления доллара на мировых рынках гражданам будет выгоднее хранить сбережения в белорусских рублях. Ранее сообщалось, что ряд крупных белорусских банков попали под западные санкции.