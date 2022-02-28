Кабмин упростил правила субсидирования НИОКР для инновационной продукции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила предоставления субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для инновационной продукции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что таким образом федеральный центр продолжает поддерживать высокотехнологичные отрасли промышленности. "Одно из главных изменений - увеличение срока, который дается на устранение нарушений, связанных с выполнением инновационных проектов. Он вырастет вдвое: с шести месяцев до года", - сообщили в правительстве.

"Эта мера призвана защитить добросовестные компании, поскольку срыв сроков и показателей зачастую вызван объективными причинами, в том числе и санкционными рисками", - добавили в пресс-службе.

Еще одна новация - снижение требований по минимальному объему реализации приоритетной инновационной продукции с пяти до трех размеров запрашиваемой субсидии. Даже при таком уменьшении сумма налоговых отчислений в федеральный бюджет все равно будет больше суммы запрашиваемой субсидии, обратили внимание в кабмине.

Мишустин ранее на заседании правительства говорил, что такие меры позволят получить государственную поддержку и тем отечественным производителям, которые выпускают критически важную продукцию малыми сериями, например для химической промышленности, нефтегазового машиностроения. Кроме того, упрощение правил предоставления субсидий обсуждалось премьером с промышленниками в ходе его рабочих поездок в Алтайский край и Воронеж.

Всего на субсидии в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено свыше 19 млрд рублей. Они дадут возможность компенсировать существенную часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов, заключили в кабмине.