ЦБ продал 25 февраля на внутреннем рынке валюту на 84,8 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту в рамках интервенции с расчетами 25 февраля на сумму 84,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Ранее Банк России решил не осуществлять с 15:00 мск 24 января 2022 года покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Такое решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, сообщал регулятор. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.