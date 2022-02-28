ЦБ расширил объем обеспечения банков, используемого в операциях с регулятором

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ЦБ РФ принял ряд мер для увеличения объема обеспечения у кредитных организаций, используемого в операциях с Банком России, сообщил регулятор.

В частности, с 27 февраля 2022 года расширен список основных видов деятельности юридических лиц, являющихся обязанными лицами или заемщиками по кредитным договорам, права требования по которым принимаются в обеспечение по кредитам Банка России.

Также с 27 февраля 2022 года повышены размеры поправочных коэффициентов, применяемых для корректировки стоимости нерыночных активов. С 28 февраля 2022 года Банк России для определения стоимости ценных бумаг, принимаемых в операциях репо и операциях кредитования, будет использовать значения их рыночной стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года.

Совет директоров Банка России также сегодня принял решение повысить ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Кроме того, на основании предложений Министерства финансов РФ и Банка России сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов - участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров.