Мосбиржа расширила предел колебаний цены курса доллара до 95,48 рубля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московская биржа расширила предел колебаний цены курса доллара, следует из данных торгов.

По состоянию на 10:44 мск, верхняя планка заявок на покупку доллара находится на уровне 95,48 рубля. Ранее Мосбиржа устанавливала коридор по валютной паре USDRUB с 76,145 рубля до 90,00 рублей.

Верхняя планка заявок на покупку евро на 10:49 мск находится на уровне 107,355 рубля. Ранее коридор EURRUB устанавливался на уровне с 85,6150 рубля до 101,1925 рубля.

Курс доллара к рублю на 10:44 мск растет на 12,48%, курс евро - на 11,27%. Торги валютой на Московской бирже в понедельник стартовали в 10:00 мск из-за высокой волатильности на российском рынке.