Комплексный капремонт школ в Новосибирской области требует более 15 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Комплексный капитальный ремонт школ в Новосибирской области с износом 70% требует более 15 млрд рублей, следует из доклада исполняющего обязанности министра образования региона Алексея Севастьянова, представленного на оперативном совещании облправительства в понедельник.

"В Новосибирской области 159 школ имеют износ зданий более 70%, их вместимость составляет более 37 тыс. мест. На комплексный капитальный ремонт школьных зданий с уровнем износа более 70% требуется более 15 млрд рублей", - говорится в докладе.

Уточняется, что ежегодно на ремонт и поддержание инженерной инфраструктуры из консолидированного бюджета области в регионе направляют более 1,3 млрд рублей.

В августе прошлого года глава областного Минобразования Сергей Федорчук сообщал, что в Новосибирской области около четверти школ - 250 из 976 - нуждаются в капитальном ремонте, однако в федеральную программу попали только 55 учреждений. Позднее в пресс-службе правительства региона сообщили, что Новосибирская область дополнительно получит около 1 млрд рублей федеральной субсидии на проведение работ в 25 школах в 2022-2023 годах.