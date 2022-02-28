Эксперт рассказал об отсутствии рисков пересмотра ипотечных ставок по выданным кредитам

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Рисков для пересмотра ипотечных ставок по уже выданным кредитам для российских заемщиков нет, односторонний пересмотр ставки предусмотрен только в случае отсутствия заключенного договора страхования. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко.

Совет директоров Банка России принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, говорится в сообщении регулятора.

"Банки не будут пересматривать ипотечные ставки в рамках уже действующих договоров физлиц. Односторонний пересмотр ставки предусмотрен только в случае отсутствия заключенного договора страхования. Но и он был заранее предусмотрен договором. Существуют оговорки на тему досрочного истребования кредита. Обычно касается состояния и стоимости залога. Для аккуратного заемщика рисков нет", - сказал он.

Гордейко прогнозирует, что в 2022 году возможности потенциальных заемщиков в РФ резко сократятся, а само кредитование сузится до уровня льготных программ. По его словам, в сравнении с 2021 годом ежемесячная выдача ипотечных кредитов в РФ может уменьшиться в 5-10 раз.

"Ипотечное кредитование в РФ является полукоммерческим, полусоциальным продуктом и драйвером для смежных отраслей, включая строительную отрасль. Одновременно с этим многие социальные программы дотируются исходя из ключевой ставки. Какие ставки кредитования бы банки не назначили, они попадут в запретительную зону - формально или по сути", - считает собеседник агентства.