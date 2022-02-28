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"Молдовагаз" заявил, что не причастен к утечке данных из контракта с "Газпромом"

Председатель правления компании Вадим Чебан ранее выразил опасение, что публикация сведений, составляющих коммерческую тайну, ставит под угрозу контракт с российским газовым холдингом и энергетическую безопасность страны в целом

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель правления российско-молдавской компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что ее сотрудники не причастны к утечке коммерческих данных из контракта с "Газпромом" о поставках топлива в Молдавию.

"Внутреннее расследование по факту утечки информации завершено. С уверенностью могу сказать, что сотрудники АО "Молдовагаз" не имеют к этому никакого отношения. Результаты расследования направлены в Генпрокуратуру Республики Молдова", - написал он в понедельник в Telegram-канале

Ранее он выразил опасение, что публикация сведений, составляющих коммерческую тайну, ставит под угрозу контракт с российским газовым холдингом и энергетическую безопасность страны в целом.

"Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку газа в конце прошлого года. Молдавские журналисты требовали от правительства опубликовать договор, обвиняя Москву якобы в навязывании дополнительных обязательств Кишиневу. На прошлой неделе молдавский портал "Атникоррупция" опубликовал дополнение к контракту, в котором уточняются условия поставок, а также сроки погашения долга за поставки топлива в прошлом.

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